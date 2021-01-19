أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

رئيس الوزراء التونسي يدين دعوات الفوضى "غير البريئة"

08:10 م الثلاثاء 19 يناير 2021
رئيس الوزراء التونسي يدين دعوات الفوضى "غير البريئة"

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي

تونس - (بي بي سي)

وصف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الصدامات التي تجرى منذ أيام بين قوات الأمن ومحتجين بـ"غير البريئة"، مدينًا ما وصفه بـ"دعوات الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي".

وقال المشيشي، خلال اجتماعه بقيادات أمنية، إن أعمال النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لا تمت بصلة بالتحركات الاحتجاجية والتعبيرات السلمية التي يكفلها دستور البلاد.

وألقت قوات الأمن القبض على المئات على خلفيات أعمال الشغب التي شابت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

هذا المحتوى من

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قوات الأمن

الخبر التالى:

واشنطن: الصين تنفذ "إبادة جماعية" ضد الإيجور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا