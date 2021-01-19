رئيس الوزراء التونسي يدين دعوات الفوضى "غير البريئة"
تونس - (بي بي سي)
وصف رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، الصدامات التي تجرى منذ أيام بين قوات الأمن ومحتجين بـ"غير البريئة"، مدينًا ما وصفه بـ"دعوات الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي".
وقال المشيشي، خلال اجتماعه بقيادات أمنية، إن أعمال النهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لا تمت بصلة بالتحركات الاحتجاجية والتعبيرات السلمية التي يكفلها دستور البلاد.
وألقت قوات الأمن القبض على المئات على خلفيات أعمال الشغب التي شابت الاحتجاجات في عدة مناطق بالبلاد للاحتجاج على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
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