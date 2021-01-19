إيران تهدد بتفكيك كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآتها

إيران - (أ ش أ)

هدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور، بتفكيك كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة الدولية في المنشآت النووية في حال استمرار العقوبات.

وقال المسؤول الإيراني، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم أيضًا وقف العمل بالبروتوكول الإضافي في 21 فبراير المقبل في حال عدم رفع العقوبات عن إيران.

وأضاف: "أن تعاون طهران مع المفتشين الدوليين سيقتصر على معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي فقط في حال عدم رفع العقوبات عن النفط وتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران بحلول 21 فبراير المقبل".

وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية ملزمة بتنفيذ القانون، وفي حال امتنعت عن فك كاميرات المراقبة ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي سيتم ملاحقتها قضائيا وفق التشريع البرلماني.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن طهران ملتزمة بإنتاج معدن اليورانيوم والوقود المتطور للأغراض السلمية فقط.