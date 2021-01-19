"سبوتنيك": واشنطن تفصل خطوط الهاتف عن القنصلية الروسية بنيويورك
وكالات
أعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن فصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية الروسية العامة في نيويورك منذ نحو 24 ساعة، قائلة إن الجانب الأمريكي قام بفصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية العامة، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقال مصدر في البعثة الدبلوماسية الروسية، وفقًالـ"سبوتنيك": "قام الجانب الأمريكي في 18 من يناير الجاري، بفصل خطوط الهواتف الأرضية بالقنصلية العامة بالكامل، كما يحدث انقطاع للإنترنت من وقت لآخر".
وأضاف المصدر أن الجانب الأمريكي يتذرع بوجود مشاكل تقنية، ويزعمون عدم القدرة على حلها لمدة يومين.
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