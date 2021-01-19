أمريكا تسجل أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، اليوم الثلاثاء، 137,8 ألف إصابة جديدة و1,3 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات جامعة هوبكنز، على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، بلغ أكثر من 24 مليون إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 399 ألفًا.