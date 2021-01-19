أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

أمريكا تسجل أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا

05:50 م الثلاثاء 19 يناير 2021
أمريكا تسجل أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا

أمريكا تسجل أكثر من 137 ألف إصابة جديدة بكورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ، اليوم الثلاثاء، 137,8 ألف إصابة جديدة و1,3 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأظهرت بيانات جامعة هوبكنز، على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بداية انتشار الوباء في الولايات المتحدة، بلغ أكثر من 24 مليون إصابة بفيروس كورونا، وتوفي أكثر من 399 ألفًا.

هذا المحتوى من

أمريكا فيروس كورونا

الخبر التالى:

توتر في تونس بعد اضطرابات لليلة الرابعة على التوالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا