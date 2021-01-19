أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

جلسة للشيوخ الأمريكي للنظر في تعيين مسؤولين من إدارة بايدن

05:31 م الثلاثاء 19 يناير 2021
جلسة للشيوخ الأمريكي للنظر في تعيين مسؤولين من إدارة بايدن

الكونجرس الأمريكي

وكالات

انطلقت جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، للنظر في ترشيحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لأعضاء إدارته الجديدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وينظر مجلس الشيوخ الأمريكي في ترشيح بايدن لعدد من الشخصيات لتولي مناصب في إدارته الجديدة.

ومن المتوقع أن يصدق المجلس، على ترشيحات بايدن، دون عرقلة.

ادارة بايدن جو بايدن مجلس الشيوخ الأمريكي

الخبر التالى:

ملتقى الحوار الليبي يوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا