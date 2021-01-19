جلسة للشيوخ الأمريكي للنظر في تعيين مسؤولين من إدارة بايدن
وكالات
انطلقت جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الثلاثاء، للنظر في ترشيحات الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لأعضاء إدارته الجديدة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
وينظر مجلس الشيوخ الأمريكي في ترشيح بايدن لعدد من الشخصيات لتولي مناصب في إدارته الجديدة.
ومن المتوقع أن يصدق المجلس، على ترشيحات بايدن، دون عرقلة.
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