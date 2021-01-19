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الأمم المتحدة تثني على جهود مصر لحلحلة الأزمة الليبية وحرصها على استقرار البلاد

05:26 م الثلاثاء 19 يناير 2021
الأمم المتحدة تثني على جهود مصر لحلحلة الأزمة الليبية وحرصها على استقرار البلاد

ستيفاني وليامز

مصر - (أ ش أ)

أثنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفانى وليامز، بالجهود المصرية لحلحلة الأزمة الليبية وحرص القيادة المصرية على استقرار ليبيا، مؤكدة ضرورة اتفاق وفدي البرلمان ومجلس الدولة المجتمعين في الغردقة على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى.
وأشارت وليامز خلال كلمة لها عبر الاتصال المرئي خلال اجتماعات المسار الدستوري لوفدي البرلمان ومجلس الدولة، إلى أنه في حال عدم التوصل لاتفاق للمسار الدستوري فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية، مضيفة: "تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية."
وأكدت وليامز دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مضيفة أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق، متمنية أن يسفر عن نتائج إيجابية تساعد في المضي قدما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي.

هذا المحتوى من

Asha
ستيفانى وليامز أزمة ليبيا مصر

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