أكثر الكلمات إنتشاراً

زواج التجربة فيروس كورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

السودان: أطراف السلام يعتزمون تسليم كشوف ترشيحاتهم في السلطة

04:49 م الثلاثاء 19 يناير 2021
السودان: أطراف السلام يعتزمون تسليم كشوف ترشيحاتهم في السلطة

السودان

الخرطوم - أ ش أ

أكدت لجنة الوساطة لاتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا، وهي لجنة من جنوب السودان، أن أطراف الاتفاق، سيسلمون ترشيحاتهم لتولي حقائب في مجلسي السيادة والوزراء والمجلس التشريعي في غضون الأيام القليلة القادمة.

وقال ضيو مطوك، مقرر لجنة الوساطة، في تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا"، عقب الاجتماع الذي جمعه مع أطراف العملية السلمية بالخرطوم اليوم، إن اللقاء جاء في إطار التواصل مع أطراف السلام لملء الحقائب التي أقرتها اتفاقية جوبا، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا وإيجابيا، وأكدت خلاله أطراف العملية استعدادها لتقديم كشوفات مرشحيها لهذه الحقائب.

من جانبها، أكدت أطراف العملية السلمية جاهزيتها لتقديم قوائم مرشحيها لمجلسي السيادة والوزراء والتشريعي واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وقال الدكتور محمد زكريا مقرر المجلس القيادى بـ "الجبهة الثورية" (شريك اتفاق السلام)، وجود توافق تام حول الأسماء المقدمة المستوفية لمطالب الكفاءة والنوع والتنوع.

وأضاف أنه تم كذلك تقديم قوائم ممثلي أطراف السلام في اللجان العليا، والتي تضم التقييم والمراقبة، واللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى اللجان العليا على مستوى المسارات.

هذا المحتوى من

Asha
السودان اتفاق السلام السوداني

الخبر التالى:

دياب: أسعى للقيام بأي دور إيجابي لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 157275

    عدد المصابين

  • 123495

    عدد المتعافين

  • 8638

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:توجيهات حكومية عاجلة لمواجهة الأمطار وسوء الأحوال الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا