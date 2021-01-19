وزير الصحة الفرنسي: حظر التجول المفروض بدأ يؤتي ثماره

باريس - أ ش أ

أعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي أن حظر التجول المفروض في البلاد بدأ يؤتي ثماره، في إشارة إلى انخفاض ملحوظ في عدد الحالات المصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حيث بلغت 16٪ في أسبوع واحد فقط.

وقال الوزير "فيران" -حسبما ذكرت قناة "فرانس تي في إنفو" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - إن انتشار فيروس كورونا لا يزال مرتفعا ومستقرا نسبيا وهو ما لا يسمح حتى الآن برفع القيود الصحية المفروضة في البلاد.

وردا على سؤال حول فعالية الأنواع المختلفة من الأقنعة، أجاب "فيران" بأن جميع الأقنعة التي تزيد قوة تنقيتها عن 90٪ تظل صالحة بما في ذلك جميع الأقنعة الصناعية تقريبا لعامة المواطنين، موضحا أن القناع الذي يصنع في المنزل، لا يوفر بالضرورة جميع الضمانات والحماية اللازمة من كوفيد-19.

وكانت إحدى الشركات الفرنسية قد طرحت في 8 نوفمبر 2020 كمامات "أقنعة" قماشية جديدة تمتاز بأنها مضادة للجراثيم والفيروسات ثلاثية الطبقات في أسواق فرنسا بسعر 29.90 يورو للوحدة وأن هذه الكمامات الجديدة، التي تحمل اسم "ليفينج جارد"، سيتم ارتداؤها مثل الأقنعة التقليدية؛ إلا أن نسيجها الخاص يضمن قتل الفيروسات والبكتيريا، مضيفة أن المنتج الجديد للكمامات تم طرحه بالفعل في أسواق ألمانيا والولايات المتحدة واليابان وجنوب أفريقيا والهند وسنغافورة.