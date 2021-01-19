أمير الكويت يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الـ38 في تاريخ البلاد

الكويت - أ ش أ

بدأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مشاورات تشكيل الحكومة الثامنة والثلاثين في تاريخ الحياة السياسية الكويتية.

والتقى أمير الكويت بقصر بيان بكل من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الأمة الأسبقأحمد عبدالعزيز السعدون، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والشيخ جابر المباركالحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، كل على حدة.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن أمس الإثنين، قبول أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقالة حكومة الشيخ صباحخالد الحمد الصباح، مشيرا الى أنه كلف رئيس مجلس الوزراء، وجميع أعضاء وزارته، كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه،لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد تقدم الأربعاء الماضي رسميا باستقالة الحكومة إلى أميرالكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة الكويتيوالحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية، في أعقاب تقدم 3 من نواب المجلس باستجواب الى رئيس الحكومة، مدعوما بتأييد 38 نائبا.

وتعتبر حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وهي الحكومة الـ37 في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، ثاني أقصر حكومة في تاريخالكويت؛ حيث تم تشكيلها في 14 ديسمبر الماضي، في أعقاب إجراء انتخابات مجلس الأمة الكويتي، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخالحياة السياسية بالكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، والتي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 23 يومًا فقط.