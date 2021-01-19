التأثير المؤلم.. ماذا بفعل كورونا بأقدامنا؟

وكالات

لم يكتف فيروس كورونا بإطلاق وباء خطير ومعدٍ غيّر الحياة اليومية للإنسان في مختلف أنحاء العالم، لكنه مسؤول أيضا عن زيادة القلق والاكتئاب، والغضب، والأرق، والصداع النصفي، وأمراض جسدية أخرى يلاحظها أطباء العظام وأطباء القدم.

ووباء كوفيد-19، تسبب بمقتل أكثر من مليوني إنسان على سطح الكوكب، من بين نحو 95 مليون شخص أصيبوا به، عدا عن حالات الانتحار الناجمة عن الإصابة بالاكتئاب من جراء الإصابة بالفيروس الفتاك.

وبين والحين والآخر، تطفو إلى السطح العديد من الآثار المترتبة على العزلة الاجتماعية والتباعد الاجتماعي والبقاء في البيت والعمل عن بعد والدراسة عن بعد وما إلى ذلك.

ومن بين التأثيرات الضارة لفيروس كورونا، الناجمة عن البقاء في المنزل، ظاهرة مرضية أطلق عليها اسم "جائحة أصابع الأقدام المتكسرة"، وفقا لسكاي نيوز

ويؤكد جراح العظام في مدينة تشيفي تشيس بولاية ماريلاند، جون كيلينغ، أن هناك "جائحة أصابع الأقدام المتكسرة"، ويقدر أن عدد أصابع القدم المكسورة التي شوهدت في مكتبه قد تضاعف خلال فترات العزل 3 أو 4 أضعاف.

قال اختصاصي الأقدام الذي يعمل في "أرلينغتون فوت آند آنكل"، بن بيرل، إنه شهد "بالتأكيد" زيادة في كسور أصابع القدم، منوها إلى أن "السبب هو أنه مع تفشي الوباء، بات الناس يقضون وقتا أطول في منازلهم".

من جهتها، قالت أخصائية طب الأقدام في "تشابل هيل" المتخصصة في أمراض القدم والكاحل، جين أندرسن، إنها تعالج أيضا المزيد من المرضى الذين يعانون من التهاب الأوتار وأخمص القدم، وحتى أظافر أصابع القدم، مضيفة "هناك آثار قليلة متداخلة جراء الوباء والعزلة التي تحدث، وتكسر أصابع القدم هو واحد منها فقط".

ولكن، كيف يكسر الناس أصابع أقدامهم؟

يوضح كيلينغ، في اجتماعات عبر تقنية "زووم"، أن هناك زيادة أيضا في تكسر أصابع القدمين بين الأطفال، مشيرا إلى أن هذا المرض أو الوباء يصيب جميع الأعمار.

وقال كيلينغ: "إنهم يتنقلون إما بجورب أو حفاة القدمين، وفي عجلة من أمرهم للوصول في أغلب الأحيان، فيصطدمون بالأثاث".

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وأوضح أن هذا الحال ينطبق عليه، وهو ما حدث له عندما كان يتجول حول منزله الذي تعمه الفوضى، مشيرا إلى أنه كان يتجول أيضا وهو حافي القدمين، معتبرا أن التجول هكذا عادة آسيوية اكتسبها من زوجته، بسبب ترك الأحذية خارج المنزل.

وقال إن العديد من الناس كسروا أصابع أقدامهم من جراء سقوط أحمال عليها أثناء نقل هذه الأحمال، والمتضرر على الأغلب هو اصبع القدم الكبير.

ماذا يمكن فعله لحماية القدمين؟

في الواقع، أفضل ما يمكن عمله لحماية القدمين عموما، وأصابع القدمين على وجه الخصوص، هو تجنب الارتطام بالأثاث أو الأشياء، وكذلك تجنب إسقاط الأحمال أو الأثقال على القدمين أثناء نقلها أو حملها، ومن هنا يوصى الخبراء بالعديد من الخطوات التي يمكننا اتخاذها لحماية، ليس أصابع القدمين فحسب، بل والأقدام بشكل عام.

أولا.. يمكننا ارتداء حذاء أو نعال، خصوصا عند حمل شيء ما أو تحريكه أو نقله من مكان لآخر، وسوف يساعد ارتداء الأحذية أو النعال في منع المشكلات الأخرى الناجمة عن البقاء حافيا في المنزل.

ثانيا.. ترتيب وتنظيم المنزل، وإزالة الفوضى أو الأسلاك أو قطع الأثاث الموجودة في غير محلها، فهذه الأمور قد تؤدي إلى إصابات في القدمين وأصابع القدمين، كما أنها تلحق الأذى بالأطفال أو كبار السن، على السواء، ويمكن تركيب إضاءة ليلية خافتة للحصول على الرؤية المناسبة في الليل، وبالتالي تجنب الإصابة.

ثالثا.. ينبغي ممارسة بعض التمرينات الخاصة، مثل مد الكاحل وتحريك أصابع القدمين، حتى لو لعشرين ثانية، ومن شأن هذا تحسين الدورة الدموية، مما يسهل التعافي والمرونة.