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رئيس الوزراء الإيطالي يواجه تصويتا على الثقة في مجلس الشيوخ

07:21 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
رئيس الوزراء الإيطالي يواجه تصويتا على الثقة في مجلس الشيوخ

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

روما - (د ب أ):
بات المستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على المحك، حيث يواجه تصويتا على الثقة في مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء.

وبعد أن نجا من تصويت مماثل في مجلس النواب يوم الاثنين، يواجه رئيس الوزراء اختبارا حاسما في مجلس الشيوخ ، لأن موقف كونتي هناك أضعف كثيرا من موقفه في مجلس النواب.

وإذا لم ينج من التصويت على الثقة، فقد تضطر إدارته إلى ترك السلطة.

ويوم الأربعاء الماضي، ترك حزب "إيطاليا فيفا" بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي تحالف كونتي لتغرق الحكومة في حالة من الاضطراب .

ومنذ ذلك الحين، سعى كونتي إلى الحصول على أغلبية جديدة في البرلمان، على سبيل المثال من خلال المنشقين وبمساعدة الأحزاب الصغيرة الأخرى.

جوزيبي كونتي إيطاليا روما

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