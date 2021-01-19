البرازيل تسجيل 23671 إصابة و452 وفاة جديدة بكورونا
برازيليا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 23 ألفًا و671 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8 ملايين و511 ألفًا و770 حالة منذ ظهور الوباء.
وأشارت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء - إلى تسجيل 452 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 210 آلاف و299 حالة.
وقال وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو إن الحكومة الفيدرالية ستوزع جميع جرعات اللقاح المتوفرة لديها على ولايات البلاد.
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