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ميركل ورؤساء وزراء الولايات بصدد تمديد الإغلاق تحسبا لسلالات جديدة

07:01 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
ميركل ورؤساء وزراء الولايات بصدد تمديد الإغلاق تحسبا لسلالات جديدة

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ):
من المتوقع أن تمدد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات الـ 16 في البلاد الإغلاق الحالي في ألمانيا بسبب فيروس كورونا، خلال محادثات في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وكانت الجولة التالية من المحادثات حول كيفية المضي قدما في إجراءات مكافحة الجائحة أن تعقد في 25 يناير، حيث من المقرر أن تنتهي القيود الحالية في نهاية الشهر الجاري.

ومع ذلك، تم تقديم موعد اجتماع ميركل وقادة الولايات بسبب مخاوف بشأن المزيد من السلالات القابلة للانتقال ، والتي تم رصد بعضها بالفعل في ألمانيا.

وأغلقت البلاد المدارس والمتاجر غير الأساسية والحانات والمطاعم والمرافق الترفيهية والثقافية في ظل الإغلاق الذي تم تشديده بشكل متزايد منذ أوائل نوفمبر.

وأصيب أكثر من مليوني شخص بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن وتوفي منهم 46 ألفا و633، وفقا لمعهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.

أنجيلا ميركل ألمانيا برلين

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