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التشيك تعلن اكتشاف إصابات بسلالة كورونا الجديدة

02:26 ص الثلاثاء 19 يناير 2021
التشيك تعلن اكتشاف إصابات بسلالة كورونا الجديدة

فيروس كورونا في التشيك

براغ - (د ب أ) :
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية التشيك ، يوم الاثنين، عن اكتشاف إصابات بالسلالة الجديدة سريعة الانتشار لفيروس كورونا والتي رصدت لأول مرة في بريطانيا.

وقال وزير الصحة جان بلاتني: "يبدو أنه في الوقت الحالي أن 10% من جميع العينات التي نحللها تحتوي على هذا الفيروس".

وأوضح الوزير أن السلالة البريطانية أشد عدوى ولكنها ليست أكثر خطورة من الفيروس الأصلي.

في غضون ذلك، صوتت الحكومة على تمديد حالة الطوارئ التي تم إعلانها بسبب الجائحة، حتى 21 فبراير.

وقال وزير الداخلية جان هاماسك عقب اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين، إنه لا يوجد بديل آخر.

ولا يزال يتعين على البرلمان الموافقة على الإجراء. وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بتعليق القوانين الأساسية مثل الحق في التجمع.

وسجلت جمهورية التشيك 2618 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 891 ألفا و852، وذلك بجانب 14 ألفا و449 وفاة.

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