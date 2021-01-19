الرئيس البرازيلي يسرع خطة البدء في التطعيم بلقاح كورونا

برازيليا - (د ب أ)

سرعت البرازيل من خططها للبدء في التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعد البداية المبكرة لولاية ساو باولو، التي أضافت ضغطًا على الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، ليتحرك بشكل أسرع وليتفادى خسارة شعبيته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ووزعت الحكومة أمس الاثنين، 6 ملايين جرعة من اللقاح الصيني الذي أنتجته شركة سينوفاك بيوتك بالمشاركة مع معهد بوتانتان في ساو باولو في جميع ولاياتها الـ 27 لتعطي بذلك الضوء الأخضر لبدء حملة التطعيم بعد ظهر اليوم، وفقًا لبيان رسمي، وذلك قبل أقل من 24 ساعة من إعلان وزير الصحة ادواردو بازويلو أن الحملة في أنحاء البلاد ستنطلق، غدًا الأربعاء.

وزاد الضغط على الرئيس البرازيلي ووزير صحته بشكل كبير عندما نظم حاكم ساو باولو جواو، دوريًا حفلاً لتقديم الجرعة الأولى من اللقاح بعد دقائق فقط من موافقة الهيئة المنطوة للصحة في البلاد على استخدامه في حالات الطوارئ الأحد.