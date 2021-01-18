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رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان

11:59 م الإثنين 18 يناير 2021
رئيس الوزراء الإيطالي يفوز بتصويت على الثقة في البرلمان

رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي

روما - ( د ب أ)

فاز رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي بتصويت على الثقة، في مجلس النواب في روما اليوم الاثنين وسط أزمة حكومية.

وقال متحدث باسم مجلس النواب في روما، إن تحالف يسار الوسط الذي ينتمي إليه كونتي فاز بأغلبية مطلقة بلغت 321 صوتًا في المجلس.

كان هذا التصويت هو الأول على الثقة من بين تصويتين مزمعين. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء.

ويوم الأربعاء الماضي، ترك حزب "إيطاليا فيفا" بقيادة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي تحالف كونتي لتغرق الحكومة في حالة من الاضطراب .

ومنذ ذلك الحين، سعى كونتي إلى الحصول على أغلبية جديدة في البرلمان، على سبيل المثال من خلال المنشقين وبمساعدة الأحزاب الصغيرة الأخرى.

ويعتبر التصويت في مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء في غاية الأهمية، لأن موقف كونتي هناك أضعف كثيرًا من موقفه في مجلس النواب.

جوزيبي كونتي روما إيطاليا

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