مصر تنظم دورة تدريبية في مجال الاستثمار بجنوب السودان
مصر - (أ ش أ)
افتتح السفير المصري لدى جمهورية جنوب السودان محمد قدح، يوم الاثنين، أعمال الدورة التدريبية التي تُعقد بجوبا وتنظمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الاستثمار في جنوب السودان.
وأكد السفير قدح في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة على دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية، مشيرُا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في جنوب السودان، وأهمية الاستفادة من هذه الفرص لتحقيق عوائد السلام والارتقاء بمستوى المعيشة.
من جانبه أعرب وكيل وزارة الاستثمار الجنوب سوداني أبراهام معامر عن الشكر والتقدير للدولة المصرية على تنظيمها لهذه الدورة، مطالبا المتدربين الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الاستثمار.
كما استعرض مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار عمرو عبد النور، التجربة المصرية في جذب الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما جعل مصر تتصدر قائمة الدول الجاذبة للاستثمار بالقارة الإفريقية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
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