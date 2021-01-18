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واشنطن تفرز القوات التي ستحمي حفل تنصيب بايدن

11:32 م الإثنين 18 يناير 2021
واشنطن تفرز القوات التي ستحمي حفل تنصيب بايدن

الحرس الوطني الامريكي

واشنطن - (د ب أ)

تقوم الولايات المتحدة، حاليًا بفحص القوات التي ستحمي واشنطن وحفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن هذا الأسبوع، وسط مخاوف أمنية متزايدة وتدابير حماية غير مسبوقة.

وتم نشر آلاف الجنود في الحرس الوطني في العاصمة للمساعدة في الأمن، بعد أن هاجم مؤيدو الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في وقت سابق من هذا الشهر.

وتم إحكام إغلاق المناطق المحيطة بوسط المدينة، ومن بينها المبنى التجاري الوطني الشهير.

وأقيمت الأسوار ونصبت الكتل الخرسانية واستخدمت الشاحنات الثقيلة لمنع حركة المرور على طول الشوارع الرئيسية للعاصمة.

وتشارك وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الاتحادي في فحص سجل أفراد القوات. وصدرت تعليمات إلى الحراس بالإبلاغ عن أي شيء "غير مناسب" في صفوفهم وصولا إلى قمة هرم التسلسل القيادي.

وقال وزير الدفاع بالإنابة كريس ميلر: "في الوقت الذي لا نملك فيه أي معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد من الداخل، إلا أننا نبذل كل جهد ممكن ونتخذ كل إجراء ممكن لتأمين مبنى الكابيتول".

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