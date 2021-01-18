أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس کورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

11:00 م الإثنين 18 يناير 2021
الخارجية تؤكد اهتمام السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية

الرئيس السيسي

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت سها جندي مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بهدف الوصول إلى تبادل وتكامل تجاري بين الدول الإفريقية الشقيقة، وسعيًا نحو تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي اليوم الاثنين بمقر وزارة الخارجية للسكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية وامكيلي ميني والوفد المرافق له.

وأشارت مساعد الوزير إلى أن الرئيس السيسى كان حريصًا على إطلاق الاتفاقية خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عام 2019، معربة عن ترحيبها بالزيارة المهمة التي يقوم بها المسئول الإفريقي إلى مصر، وتقديرها لحرصه على زيارة مصر كأولى زياراته الخارجية منذ إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية.

وأكدت مساعد وزير الخارجية، استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم لسكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية، خاصةً وأن مصر لديها من الخبرات ما تؤهلها للعب دور محوري وأساسي في تفعيل عمل السكرتارية وتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية وصولاً إلى التكامل الاقتصادي الإفريقي.

وشددت جندي، على حرص مصر على إنجاح مهام السكرتير العام نحو التوصل إلى توافق بشأن المسائل العالقة، والتي من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية يونيو 2021.

من جانبه، أعرب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية، عن تقديره وتشرفه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى مصر، وتقديره للدعم المصري المقدم للسكرتارية ولحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة المكثف الذي تم إعداده بعناية، مؤكدًا حرصه على استمرار التواصل والتنسيق مع الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة.

هذا المحتوى من

السيسي المنظمات والتجمعات الإفريقية اتفاقية التجارة الحرة القارية

الخبر التالى:

الجيش الأمريكي يعلن اكتمال انسحاب قواته من الصومال

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 156397

    عدد المصابين

  • 122993

    عدد المتعافين

  • 8583

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. الأرصاد: إنذار خاص لمدن البحر المتوسط حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا