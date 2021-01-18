سفن حربية روسية تصل إلى ميناء الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

رست اليوم الاثنين، بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية تابعة للبحرية الروسية في توقف تقني يدوم ثلاثة أيام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تتكون مفرزة السفن من الفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" وقاطرة أعالي البحار "نيكولاي تشيكر" وسفينة الإمداد بالنفط "فيازما".

وعلى هامش هذا التوقف، قام قائد المفرزة البحرية الروسية بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى، حسب ذات المصدر.

ويندرج رسو السفن الروسية، بحسب البيان، في سياق نشاطات التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والبحرية الروسية.