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سفن حربية روسية تصل إلى ميناء الجزائر

09:33 م الإثنين 18 يناير 2021
سفن حربية روسية تصل إلى ميناء الجزائر

سفن حربية روسية

الجزائر - (د ب أ)

رست اليوم الاثنين، بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية تابعة للبحرية الروسية في توقف تقني يدوم ثلاثة أيام.

وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، تتكون مفرزة السفن من الفرقاطة "أدميرال كاساتونوف" وقاطرة أعالي البحار "نيكولاي تشيكر" وسفينة الإمداد بالنفط "فيازما".

وعلى هامش هذا التوقف، قام قائد المفرزة البحرية الروسية بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى، حسب ذات المصدر.

ويندرج رسو السفن الروسية، بحسب البيان، في سياق نشاطات التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والبحرية الروسية.

سفن حربية روسية الجزائر ميناء الجزائر

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