أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس کورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

سفير ألمانيا لدى ليبيا: دعم مفوضية الانتخابات الليبية بـ400 ألف يورو

09:15 م الإثنين 18 يناير 2021
سفير ألمانيا لدى ليبيا: دعم مفوضية الانتخابات الليبية بـ400 ألف يورو

الانتخابات الليبية

بنغازي - (أ ش أ):
أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا التوقيع على مساهمة بقيمة400 ألف يورو لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا.
وقال السفير الألماني، في تغريدة له بموقع "تويتر" الإثنين، إن الاستعدادات القانونية والتنظيمية يجب أن تبدأ الآن لدعم خارطة الطريق الانتخابية كما اتفق عليها ملتقي الحوار السياسي الليبي.
وأشار المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الألمانية وقعا اتفاقية لدعم مشروع (بيبول) بهدف المساهمة في إنجاح الانتخابات المقررة في ديسمبر القادم.
وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مشروع بيبول، وهو مشروع يشرف على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يتعلق بصيانة بعض المرافق والمباني التي يحتويها مقر المفوضية، وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه عملية التجهيز، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لإنجاح الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر من العام الجاري.
ووقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مدير مكتب البرنامج جيراردو نوتو، وعن الحكومة الألمانية السفير الألماني لدى ليبيا أولفير افسيتا، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وعضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب.

هذا المحتوى من

الانتخابات الليبية أولفير افسيتا ألمانيا ليبيا

الخبر التالى:

لاجئون سوريون في الأردن تلقوا لقاح كورونا: "هدية من السماء"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 156397

    عدد المصابين

  • 122993

    عدد المتعافين

  • 8583

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار غزيرة.. الأرصاد: إنذار خاص لمدن البحر المتوسط حتى الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا