القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل من سوريا وتهريب مواد مخدرة

عمان - (أ ش أ):

أحبطت القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله: "إنه جرى تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى تراجع الأشخاص داخل العمق السوري"، مضيفا أنه وبعد تفتيش المنطقة، جرى ضبط كميات من الحشيش وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود، ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.