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نافالني يدعو الروس إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج

06:11 م الإثنين 18 يناير 2021
نافالني يدعو الروس إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج

المعارض الروسي أليكسي نافالني

موسكو - (د ب أ)

دعا المعارض الروسي البارز اليكسي نافالني، مواطني بلاده بشكل علني إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج.

وقال زعيم المعارضة الروسية 44 عامًا، في قاعة محكمة عُقِدَتْ له اليوم الاثنين: "لا تخافوا، اخرجوا إلى الشارع".

ونشرت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني مقطع فيديو بهذه الدعوة، واتهم نافالني جهاز السلطة في بلاده في هذا المقطع بأنه لم تعد له علاقة بدولة القانون.

كانت محكمة روسية قضت في وقت سابق من اليوم في دعوى مستعجلة بحبس نافالني لمدة 30 يوما بدعوى انتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة، وذلك بعد أن أصدرت السلطات الروسية قرارا بالبحث عنه.

وأوضح نافالني أنه لا ينبغي على الناس الخروج إلى الشارع من أجله ولكن من أجل مستقبلهم ومن أجل روسيا الحرة، وأضاف أن البلاد تتدهور تحت حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 20 عاما، وتابع نافالني: "لا تصمتوا، دافعوا عن أنفسكم، نحن كثيرون ويمكن لنا أن نحقق شيئا".

وتخضع مثل هذه الدعوات في روسيا إلى عقوبات صارمة حيث لا تسمح السلطات بالمظاهرات إلا بتصريح ولا يصدر مثل هذا التصريح منذ فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

اليكسي نافالني روسيا موسكو

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