أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس کورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

حفظ منطاد "ترامب الرضيع" في متحف لندن

04:36 م الإثنين 18 يناير 2021
حفظ منطاد "ترامب الرضيع" في متحف لندن

دونالد ترامب

لندن - (د ب أ):

من المقرر أن يتم حفظ منطاد يصور الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كطفل رضيع، والذي كان قد حلق من قبل في سماء لندن أثناء زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية، في "متحف لندن".

وأكد متحف لندن الذي يقع في وسط المدينة، أنه حصل على المنطاد بالفعل، وأنه ربما يقوم بعرضه للجمهور في المستقبل.

وقال الفريق الذي قام بصنع المنطاد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه "في الوقت الذي يسعدنا فيه أنه من الممكن أن يدخل /ترامب الرضيع/ التاريخ إلى جانب الرجل (ترامب) نفسه، إلا أننا لا نتوهم أن تكون تلك هي نهاية القصة".

وأضاف أعضاء الفريق في بيان لهم: "نأمل أن يظل مكان الرضيع في المتحف، تذكارا بالوقت الذي وقفت فيه لندن ضد ترامب".

ويصور المنطاد، الذي ابتكرته شركة "إيماجين إنفليتابلز" في ليسيسترشاير، ترامب وهو يصرخ ويرتدي حفاضة ويحمل هاتفا محمولا.

دونالد ترامب لندن ترامب متحف لندن

الخبر التالى:

السودان يناشد المجتمع الدولي لاحتواء أزمة اللاجئين الإثيوبيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 156397

    عدد المصابين

  • 122993

    عدد المتعافين

  • 8583

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس 6 أيام.. أمطار على القاهرة لفترات متقطعة في يومين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا