أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس کورونا قانون السايس الطقس احتجاجات تونس تصفية الحديد والصلب لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 84 شخصا

03:25 م الإثنين 18 يناير 2021
ارتفاع حصيلة القتلى جراء زلزال إندونيسيا إلى 84 شخصا

أرشيفية

جاكرتا - (د ب أ):
ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا أن حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب إقليم "سولاويسي الغربية" الإندونيسي والذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 84 شخصا اليوم الاثنين.
وأضافت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث أن 73 على الأقل من القتلى جراء الزلزال الذي ضرب الإقليم يوم الجمعة كانوا في ماموجو عاصمة الإقليم التي تضررت بشدة، بينما كان الـ 11 الآخرون في بلدة ماجين المجاورة.
وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن الزلزال أدى إلى نزوح نحو 20 ألف شخص.
وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي إنه تم استعادة الكهرباء في معظم المناطق التي ضربها الزلزال، وجرى فتح الطرق التي أغقلتها الانهيارات الأرضية.
من ناحية أخرى، قال الجيش الإندونيسي إنه سوف يرسل نحو 100 جندي لحراسة قوافل الغذاء، عقب أن قام سكان قرى جوعى بنهب شاحنات تحمل مواد غذائية لضحايا الزلزال.
وقال الميجور جنرال اندي سومانجيروكا، قائد موقع عسكري في مدينة ماكاسار في بيان" سوف يتواجدون لدعم الأفراد على الأرض".
وقالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث إن النازحين سيخضعون لفحوص فيروس كورونا.
وقال رئيس الوكالة دوني مورناردو: "نريد التأكد من عدم إصابة النازحين بفيروس كورونا"، مضيفا أنه سيتم فصل الشباب عن كبار السن لمنع انتقال العدوى".
وأفادت الوكالة بارتفاع عدد المصابين جراء الزلزال إلى أكثر من 700 شخص.

جاكرتا زلزال إندونيسيا إندونيسيا

الخبر التالى:

اليونان تفوز بموافقة الاتحاد الأوروبي على دعم بـ480 مليون يورو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 156397

    عدد المصابين

  • 122993

    عدد المتعافين

  • 8583

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير قطاع الأعمال: تصفية الحديد والصلب قرار نهائي وتعويض العمال خلال 3 شهور - حوار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا