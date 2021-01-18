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انجلترا توسع عملية تطعيم من هم أكثر من 70 عاما ضد كورونا

03:15 م الإثنين 18 يناير 2021
انجلترا توسع عملية تطعيم من هم أكثر من 70 عاما ضد كورونا

التطعيم ضد كورونا_ارشيفيه

لندن - (د ب ا):

أعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية اليوم الاثنين أن انجلترا تعمل على تعزيز تطعيم من يبلغون من العمر أكثر من 70 عاما ضد فيروس كورونا.

وقالت الهيئة إن وتيرة برنامج التطعيم تتسارع، حيث تم فتح عشرة مواقع أخرى اليوم لتلقى اللقاح، مثل كاتدرائية حلبة سباق وقاعة طعام للمساعدة في تطعيم 5ر5 مليون شخص .

وقد حصل 79ر3 مليون شخص على اللقاح حتى الآن. وجرى الكشف عن المرحلة المقبلة ضمن جهود الحكومة لتطعيم الأربع فئات التي لها الأولوية للحصول على اللقاح بحلول 15 شباط/فبراير المقبل، حسب ما حددته لجنة خبراء للحكومة.

وهذه الفئات هى المقيمون في دور الرعاية والقائمون على رعايتهم؛و من يبلغون من العمر 80 عاما والعاملون في مجال الرعاية الصحة؛ ومن يبلغون من العمر أكثر من 75 عاما؛ والذين يبلغون من العمر أكثر من 70 عاما و" أكثر عرضة إكلينيكيا للإصابة بالفيروس".

تطعيم ضد كورونا هيئة الخدمات الصحية البريطانية انجلترا فيروس كورونا

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