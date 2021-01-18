أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة مع استمرارها في تصريف الأعمال

الكويت - (د ب أ)

أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الاثنين، صدور أمر أميري بقبول استقالة الحكومة الكويتية، التي يترأسها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وتضمن الأمر استمرار الحكومة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وقدم رئيس الوزراء الكويتي استقالة حكومته مؤخرا بعد إعلان ثلاثة نواب تقديم استجواب لرئيس الوزراء.

ويؤيد 37 نائبا من أصل 50 هذا الاستجواب.

وكانت الحكومة الكويتية قد تشكلت في 14 ديسمبر الماضي، بعدما تم إعادة تعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، بعدما قدم استقالة الحكومة في 6 ديسمبر في خطوة إجرائية عقب إجراء انتخابات برلمانية أسفرت عن زيادة المعارضة في البرلمان الجديد.