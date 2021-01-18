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وزير الدفاع التركي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

12:10 م الإثنين 18 يناير 2021
وزير الدفاع التركي يصل إلى بغداد في زيارة رسمية

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

بغداد/أنقرة - (د ب أ):

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن أكار يستهل لقاءاته الرسمية في بغداد مع نظيره العراقي جمعة عناد في مقر وزارة الدفاع العراقية.

ومن المقرر أن يلتقي أكار خلال زيارته مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي.

ومن أبرز الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع التركي مع المسؤولين العراقيين، مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.

خلوصي أكار وزير الدفاع التركي بغداد تركيا

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