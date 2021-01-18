انتشار وحدات عسكرية في ولايات تونسية لحماية المقرات السيادية
تونس - أ ش أ
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني التونسي محمد زكري، أن الوحدات العسكرية في تونس قامت بتعزيز تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة من أجل حماية المقرات السيادية.
وأوضح الناطق الرسمي - في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء- أن هذا التعزيز يأتي في إطار حماية المقرات السيادية في هذه الولايات الأربع، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية.
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