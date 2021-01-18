نائب ترامب: مهمتنا في أفغانستان كانت لحماية الشعب الأمريكي

واشنطن - أ ش أ

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن تدخل الجيش الأمريكي في أفغانستان كان لحماية الأمريكيين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال بنس في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثنين - إن " التواجد الأمريكي في أفغانستان ساهم في إعادة الأفغانيين إلى التفاوض حول عملية السلام"، موضحا أن الأفغان بعد مرور هذه السنوات بصدد التفاوض حول عملية السلام ، مؤكدا أنه لم يتعرض أي أمريكي إلى إصابة في أفغانستان منذ فبراير من العام الماضي .