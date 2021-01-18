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روسيا ترد على تصريحات مستشار بايدن حول اعتقال نافالني

11:24 ص الإثنين 18 يناير 2021
روسيا ترد على تصريحات مستشار بايدن حول اعتقال نافالني

ماريا زاخاروفا

موسكو -أش أ

دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب للأمن القومي جايك سوليفان للتركيز على مشاكل بلادة الداخلية واحترام القانون الدولي.

وقالت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات جايك سوليفان بشأن اعتقال السلطات الروسية المعارض الروسي أليكسي نافالني، حسبما أفادت وكالة أنباء " سبوتنيك" اليوم الاثنين على السيد سوليفان أن يحترم القانون الدولي ولا يتعدى على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة"، ناصحة إياه التعامل مع قضايا بلده".

وأضافت الدبلوماسية الروسية:" ننصحهم بعدم التطاول على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، والتركيز على المشاكل الموجودة في بلدانهم".

وتابعت زاخاروفا: "أريد القول للسيد ساليفان (وكذلك للعديد من الشخصيات الأجنبية الأخرى ) احترموا القانون الدولي ولا تتطاولوا على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، وركزوا على المشاكل في بلادكم!"،وكان المعارض الروسي ألكسي نافالني قد وصل إلى العاصمة الروسية مساء الأحد، وتم اعتقاله من قبل السلطات الروسية في مطار شيريميتيفو.

قالت دائرة السجون الروسية في بيان: " لقد احتجز ضباط إدارة عمليات إدارة السجون الفيدرالية الروسية في موسكو أليكسي نافالني، الذي حُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، والذي كان مدرجًا في قائمة المطلوبين منذ 29 ديسمبر 2020 بسبب انتهاكات متعددة لفترة الاحتجاز"، ووفقا للبيان، ستحدد المحكمة الإجراء الإضافي بالنسبة إلى نافالني، حيث سيبقى محجوزا حتى صدور القرار النهائي.

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