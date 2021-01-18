قصف صاروخي إسرائيلي جنوب قطاع غزة
رام الله - أ ش أ
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الإثنين، بعدد من الصواريخ مواقع وأرض زراعية شرق مدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا شرق مدينة رفح، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، إضافة إلى قصف أرض زراعية شرق المدينة، ما إلى حدوث حفرة عميقة وإلحاق خسائر مادية في المكان.
وشنت طائرة حربية غارة بصاروخين على موقع شرق مدينة خان يونس، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة، وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على إطلاق قذيفة محلية من غزة سقطت على الساحل جنوب دولة الاحتلال.
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