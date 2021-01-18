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الجيش الإسرائيلي يقصف ورش حفر أنفاق تابعة لحماس في غزة

08:32 ص الإثنين 18 يناير 2021
الجيش الإسرائيلي يقصف ورش حفر أنفاق تابعة لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار صباح اليوم الاثنين على ورش حفر أنفاق تابعة لحركة حماس على حدود قطاع غزة.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر موقع تويتر، أن القصف جاء "ردا على هجوم صاروخي من قطاع غزة".

وأشار إلى أنه تم رصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أشدود، دون أن تكون هناك حاجة لتفعيل إنذارات.

وجدد المتحدث تحميل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه.

الجيش الإسرائيلي إسرائيل غزة حماس

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