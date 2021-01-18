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الهند تسجل 13788 إصابة جديدة و145 وفاة بفيروس كورونا

07:24 ص الإثنين 18 يناير 2021
الهند تسجل 13788 إصابة جديدة و145 وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

نيودلهي - (أ ش أ):

سجلت الهند 13 ألفا و788 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و571 ألفا و773 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة- وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية اليوم الاثنين- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 145 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 152 ألفا و419 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 208 آلاف و12 حالة، ووصل عدد المتعافين إلى 10 ملايين و211 ألفا و342 شخصا بعدما تماثل 14 ألفا و457 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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فيروس كورونا الهند

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