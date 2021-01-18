الاتحاد الأوروبي يطالب موسكو بالإفراج الفوري عن المعارض نافالني

بروكسل - (أ ش أ):

وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني بعد عودته إلى موسكو، بأنه "أمر مرفوض".

وطالب رئيس المجلس الأوروبي -في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية- روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني.

واعتقلت سلطات السجون الروسية نافالني بمجرد وصوله إلى موسكو قادمًا من ألمانيا، حيث أمضى فترة نقاهة لأشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض.