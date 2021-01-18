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الاتحاد الأوروبي يطالب موسكو بالإفراج الفوري عن المعارض نافالني

03:40 ص الإثنين 18 يناير 2021
الاتحاد الأوروبي يطالب موسكو بالإفراج الفوري عن المعارض نافالني

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (أ ش أ):

وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اعتقال المعارض الروسي اليكسي نافالني بعد عودته إلى موسكو، بأنه "أمر مرفوض".

وطالب رئيس المجلس الأوروبي -في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أوردتها إذاعة "مونت كارلو الدولية" الفرنسية- روسيا بالإفراج الفوري عن نافالني.

واعتقلت سلطات السجون الروسية نافالني بمجرد وصوله إلى موسكو قادمًا من ألمانيا، حيث أمضى فترة نقاهة لأشهر عدة بعد نجاته من تسميم مفترض.

هذا المحتوى من

Asha
الاتحاد الأوروبي موسكو شارل ميشال اليكسي نافالني

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