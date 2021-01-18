أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى بجازان السعودية

12:59 ص الإثنين 18 يناير 2021
مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى بجازان السعودية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي، إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.

وأكدت مصر مجددًا - في بيان لوزارة الخارجية - على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.

كما عبرت مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية المصرية جازان السعودية ميليشيا الحوثي

الخبر التالى:

العفو الدولية: احتجاز نافالني محاولة لإسكاته

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا