مصر تدين استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى بجازان السعودية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي، إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.

وأكدت مصر مجددًا - في بيان لوزارة الخارجية - على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة.

كما عبرت مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.