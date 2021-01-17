أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تقرير: السعودية تسمح لإسرائيليين بالمشاركة في رالي داكار

11:59 م الأحد 17 يناير 2021
تقرير: السعودية تسمح لإسرائيليين بالمشاركة في رالي داكار

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):

ذكر ت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المملكة العربية السعودية سمحت بدخول ما يتراوح بين 10 و15 إسرائيليا إلى أراضيها للمشاركة في رالي داكار، ودخل البعض منهم بجوازات سفرهم الإسرائيلية.

ووفقا للتقرير الإسرائيلي، شارك فريقان إسرائيليان في السباق: فريق لفئة الشاحنات وتنافس تحت علم الولايات المتحدة وفريق لفئة السيارات وتم تسجيله بصفته بلجيكيا.و انتهى رالي داكار للطرق الوعرة في 15 يناير.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء بأن التقرير لم يذكر عدد المشاركين الذي شاركوا بجوازات سفر إسرائيلية.

وقالت بلومبرج إن مركز التواصل الدولي بوزارة الإعلام السعودية لم يرد على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

وبينما قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الشهر الماضي إن المملكة ستقيم علاقات فقط مع إسرائيل بعد حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن العلاقات بين البلدين تحسنت بعض الشيء في السنوات الأخيرة بسبب انعدام الثقة المشترك إزاء إيران. ومنذ أيلول/سبتمبر، سمحت المملكة العربية السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية بالمرور عبر المجال الجوي السعودي بشكل منتظم، بعد منعها لمدة 72 عاما.

إذاعة الجيش الإسرائيلي السعودية رالي داكار

الخبر التالى:

كورونا حول العالم: 8ر94 مليون إصابة و03ر2 مليون وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا