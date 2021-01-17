أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تقارير: كر وفر ومحاولات نهب مراكز تجارية في احتجاجات بعدة مدن تونسية

11:33 م الأحد 17 يناير 2021
تقارير: كر وفر ومحاولات نهب مراكز تجارية في احتجاجات بعدة مدن تونسية

الوضع في تونس

وكالات:

تشهد عدة ولايات تونسية عمليات كر وفر بين الأمن ومحتجين ضد تردي الأوضاع الاقتصادية، لليوم الثالث على التوالي.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الأمن في تونس يتصدى لمحاولات نهب مراكز تجارية في ولاية منوبة، في الوقت الذي اندلعت فيه مناوشات بين الأمن ومحتجين في مدينة الكاف التونسية.

وذكرت إذاعة "موزاييك"، أن الأمن يمنع محتجين من الوصول إلى منشآت حكومية في تونس العاصمة.

فيما شهدت سليانة، عمليات كر وفر بين الأمن ومحتجين يستخدمون المولوتوف.

وانتشرت وحدات من الجيش التونسي أمام المنشآت الحيوية ومقرات السيادة بولاية سوسة على إثر تجدد أعمال الشغب بين المتظاهرين وعناصر الأمن.

نهب مراكز تجارية تونس احتجاجات

الخبر التالى:

تقرير: السعودية تسمح لإسرائيليين بالمشاركة في رالي داكار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا