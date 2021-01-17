السعودية: إصابة 3 أشخاص في جازان بقذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن
وكالات
أصيب 3 أشخاص في إحدى قرى منطقة جازان الحدودية في السعودية، جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون من اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، في السعودية، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، قوله إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان.
وتابع أنه على الفور تم الانتقال للموقع ومباشرة الحادث، الذي أسفر عن إصابة 3 مدنيين بإصابات مختلفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، منهم حالة واحدة حرجة، وحالتان مستقرتان، وتسببت الشظايا أيضًا في تضرر مركبة مدنية كانت في الموقع، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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