أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في تونس

10:06 م الأحد 17 يناير 2021
تجدد المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في تونس

المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في تونس

وكالات

شهدت مدن تونسية، بينها العاصمة تونس، مساء الأحد، لليلة الثالثة على التوالي، مواجهات ليلية عنيفة بين الشرطة ومحتجين منددين بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، حسبما ذكرت "العربية".

واندلعت مواجهات مساء الأحد، ولليلة الثانية على التوالي، بين شبان وقوات الأمن في عدد من المدن التونسية في ظل استياء شعبي من تردي الأوضاع الاجتماعية في البلاد.

تفيد التقارير الواردة من تونس بأن قوات الأمن ألقت القبض على ما يقرب من 240 شخصا على خلفية أعمال شغب وتخريب شابت احتجاجات جرت بالأمس في عدة مناطق بالبلاد على للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكانت ليلة السبت قد شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة التونسية ومحتجين في عدة مدن بالبلاد من بينها العاصمة تونس.

وقال شهود عيان في مدينة سوسة إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات.

تونس قوات الأمن الشرطة التونسية

الخبر التالى:

السودان يناشد إثيوبيا سحب قواتها مما تبقى من مواقع لا زالت تحتلها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصغرى 10 في القاهرة.. الأرصاد تكشف طقس الاثنين بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا