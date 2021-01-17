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منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات

09:32 م الأحد 17 يناير 2021
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات

منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

طهران - (أ ش أ):
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن طهران لن تقبل أي شرط مسبق لرفع العقوبات عنها.
وقال صالحي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد أن واشنطن إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي فعليها العودة إلى الاتفاق السابق الموقع عام 2015.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن جدار الثقة بين طهران وواشنطن منهار وينبغي إعادة بنائه من جديد.
وأكد أن بلاده ستعود إلى تنفيذ كافة التزاماتها النووية في حال رفعت واشنطن كافة العقوبات..وأنه إذا اكتفت واشنطن بإصدار بيان حول إلغاء العقوبات ستكتفي طهران ببيان حول العودة عن خفض الالتزامات.
وأوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه في صورة تنفيذ الولايات المتحدة إجراء عمليا بشأن رفع العقوبات فستنفذ طهران إجراء عمليا بشأن خفض الالتزامات، موضحا أن إيران ستنتهج سياسة البيان مقابل البيان، والإجراء العملي مقابل الإجراء العملي، والالتزام مقابل الالتزام.

هذا المحتوى من

Asha
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إيران طهران

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