نافالني يعود إلى روسيا بعد 5 شهور على تسميمه
موسكو - (د ب أ)
عاد المعارض الروسي ألكسي نافالني، اليوم الأحد، إلى بلاده بعد مضي خمسة شهور على واقعة تسميمه.
وكانت طائرة نافالني عدلت مسارها وهبطت في مطار شيريميتيفو في موسكو بعد مضي نحو ثلاث ساعات على إقلاعها من برلين.
ويعتزم نافالني استئناف كفاحه السياسي ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتين وذلك رغم الخطر الذي يتهدد حياته.
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