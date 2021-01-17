احتجاز عدة أشخاص بمطار قرب موسكو قبل وصول المعارض الروسي نافالني

موسكو - ( د ب أ)

احتجزت قوات الأمن الروسية، اليوم الأحد، عددًا من أنصار المنشق الروسي أليكسي نافالني في مطار فنوكوفو قرب موسكو قبل وصول المنشق على رحلة قادمة من برلين، وذلك وفقًا لما ذكره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ومن بين المعتقلين، شخص يعتبر متعاونًا وثيقا مع نافالني والمحامي ليوبوف سوبول والعديد من النشطاء.

ودفع ضباط يرتدون الزي الرسمي بعيدًا الأشخاص الذين جاءوا إلى المطار لاستقبال نافالني الذي من المقرر أن تهبط رحلته في مطار فنوكوفو في المساء .

وكان المعارض الروسي أليكسي نافالني، قد غادر برلين وقت سابق اليوم على رحلة جوية متجهة إلى موسكو، حيث تهدد السلطات الروسية هناك بإلقاء القبض عليه بمجرد وصوله.

ويعود معارض الكرملين إلى بلاده بعد أن أمضى خمسة أشهر في ألمانيا، حيث تلقى علاجًا طبيًا طارئا، بعد تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وتجمع حشد من وسائل الإعلام بمطار خارج العاصمة الألمانية قبل رحلة نافالني على متن طائرة تابعة لشركة "بوبيدا" الروسية للطيران التي كان على متنها أيضًا أفراد من وسائل الإعلام.