الإمارات: توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد "يأتي ذلك تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع".

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 3453 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 253 ألفا و261 حالة،بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفتت إلى أن 3268 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 225 ألفًا و 374 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 162 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.