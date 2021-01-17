أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

الإمارات: توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

07:20 م الأحد 17 يناير 2021
الإمارات: توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين

لقاح كورونا

أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، عن تحديث الفئات التي يمكنها أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث تم تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد "يأتي ذلك تأكيدًا على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع".

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 3453 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 253 ألفا و261 حالة،بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ولفتت إلى أن 3268 مصابًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 225 ألفًا و 374 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 162 ألف فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة من المجتمع.

لقاح كورونا أبوظبي الإمارات وزارة الصحة بالإمارات

الخبر التالى:

روسيا: المستندات الواردة من ألمانيا بشأن واقعة نافالني "لا قيمة لها"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كلاسيكو بدون أهداف.. يونايتد يفرض التعادل على ليفربول ويحتفط بالقمة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا