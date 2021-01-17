السفينة "آرفين" الغارقة قبالة سواحل تركيا تابعة لشركة أوكرانية

موسكو - (أش أ):

قال مصدر ملاحي تركي لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد إن سفينة الشحن "آرفين" التي غرقت في وقت سابق من اليوم في البحر الأسود قبالة سواحل بارتين التركية كانت ترفع علم بالاو وتابعة لشركة أوكرانية، متوقعا أن يكون غالبية طاقم السفينة البالغ 12 بحارا أوكرانيا قد لقوا مصرعهم.

وأضاف المصدر :" أن سفينة الشحن "آرفين"، التي غرقت قبالة بلدة إنكومو بولاية بارتين في البحر الأسود،هي أوكرانية وليست روسية"، مشيرا إلى أن السفينة كانت ترفع علم "بالاو" وانطلقت من جورجيا متوجهة إلى بلغاريا".

وتوقع المصدر أن يكون غالبية طاقم السفينة قد لقوا مصرعهم ، نظراً للأحوال الجوية السيئة وصعوبة وصول فرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث، موضحا أن السفينة أبلغت السلطات التركية المعنية بكل المعلومات المتعلقة بها وبمسارها قبل انطلاقها. وكان حاكم ولاية بارتين شمال تركيا سنان جونر قد أعلن في وقت سابق عن غرق سفينة روسية قبالة سواحل بلدة إنكومو، وقال بهذا الشأن:" إن جميع من كانوا على متن السفينة الغارقة هم من الروس".