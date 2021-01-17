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المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا

05:54 م الأحد 17 يناير 2021
المرصد: نقل 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا سراً إلى ليبيا

المرصد السوري لحقوق الإنسان

لندن - (أ ش أ):
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن) بأن مجموعة من 200 مقاتل من المرتزقة الموالين لتركيا تم نقلها سرا إلى الأراضي الليبية خلال الأيام الماضية.
وذكر المرصد في بيان أورده الموقع الرسمي اليوم الأحد أن دفعة جديدة من "مرتزقة" الفصائل الموالية لأنقرة في ليبيا، عادت إلى الأراضي السورية خلال الساعات الفائتة، لتكون ثاني عودة للمقاتلين من ليبيا خلال أيام، وذلك بعد توقف عودة المقاتلين لشهرين.

هذا المحتوى من

Asha
المرصد السوري لحقوق الإنسان لندن تركيا ليبيا

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