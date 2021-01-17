الكويت: لجنة للتحقيق حول واقعة تسلل إيرانيين للمياه الإقليمية
الكويت - (أ ش أ):
شكل وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح لجنة تحقيق للنظر في واقعة التسلل التي جرت من جهة البحر بمنطقة شاليهات ميناء عبدالله، والوقوف على حيثيات القضية وكيفية دخولهم للمياه الإقليمية.
وقالت الداخلية الكويتية - في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، اليوم /الأحد/ - "إن عددا من المواطنين الكويتيين تمكنوا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة من إلقاء القبض على 10 أشخاص من إحدى الجنسيات (إيرانيين)، أثناء محاولتهم التسلل إلى الكويت من جهة البحر بمنطقة شاليهات ميناء عبدالله.
وأشادت بالمواطنين الكويتيين، الذين قاموا بالتعاون مع رجال الأمن بالقبض على المتسللين، مشيرة إلى أنهم رسخوا مبدأ أن كل مواطن حارس على أمن الوطن، وأن المنظومة الأمنية المتكاملة لا تتحقق إلا بتعاون وتضافر المواطنين مع المؤسسة الأمنية.
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