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بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي)

04:56 م الأحد 17 يناير 2021
بعد عام على اجتياحه الكوكب..11 دولة ناجية من كورونا (تفاعلي)

فيروس كورونا

كتبت- رنا أسامة:

فيما تواصل جائحة كوفيد 19 التفشيّ منذ أكثر من عام في الكرة الأرضية تقريبًا، وتظهر سُلالات مُتحورة جدية رُبما تكون أكثر عدوة وخطورتها من سابقتها، فثمّة دول لم يطرق الوباء بابها على الإطلاق.

وحتى الآن أودى الفيروس المُكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصينية بأواخر ديسمبر 2019، بحياة أكثر من مليونيّ شخص من إجمالي 95 مليونًا طالهم كوفيد 19.

ومع أنه قد يبدو غريبًا بعض الشيء أن هناك 11 دولة في العالم لم ترصد أية إصابات بالفيروس، فقد يكون منطقيًا إذا علمت أنها "دول جزر في المحيط الهادئ "، لا تتمتع سوى بالقليل من حركة المرور الخارجية، كما أنها أغلقت أبوابها في وقت مبكر، ما حال دون زحف الوباء إليها، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

في التقرير التفاعلي التالي، يستعرض "مصراوي" الدول الـ11 الناجية من كوفيد 19:

فيروس كورونا كوفيد 19 الكرة الأرضية مدينة ووهان الصينية

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