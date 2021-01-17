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السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة

04:44 م الأحد 17 يناير 2021
السودان يُدين استهداف المليشيات الحوثية للسعودية بثلاث طائرات مسيرة

وزارة الخارجية السودانية

الخرطوم- أ ش أ:

أدانت وزارة الخارجية السودانية، الهجوم الغادر الذي شنته المليشيات الحوثية بثلاث طائرات مسيرة، مستهدفا السعودية يوم الجمعة الماضي، حيث أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض الطائرات الثلاث وإسقاطها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الأحد، إن استمرار هذه الهجمات التي تمثل خرقا لمبادئ القانون الدولي تعكس بجلاء مدى الخطر الذي تمثله مليشيات الحوثي على الأمن الإقليمي، وعلى الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن.

وأعربت الوزارة عن تضامن السودان الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة الوقوف إلى جانب المملكة ضد كل التهديدات التي تطول أراضيها وتهدد سلامة مواطنيها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

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