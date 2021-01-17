ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 73 شخصًا

جاكرتا- (د ب أ):

ذكرت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في إندونيسيا، الأحد، أن حصيلة القتلى جراء الزلزال الذي ضرب إقليم سولاويسي الغربية الإندونيسي، والذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر، ارتفعت إلى 73 شخصا مع انتشال المزيد من الجثث من أنقاض المنازل المهدمة .

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة إن معظم الوفيات كانت في مدينة ماموجو، الأكثر تضررا، عاصمة الإقليم حيث تم تسجيل 64 من الوفيات، بينما تم العثور على 9 قتلى آخرين في منطقة ماجين المجاورة

كما ارتفع عدد المصابين إلى 743 شخصا على الأقل، بسبب الزلزال الذي وقع أمس الأول الجمعة، وضرب الإقليم في الساعة الواحدة و28 دقيقة صباحا. وتسبب الزلزال أيضا في نزوح حوالي 27 ألفا و850 شخصا.

وقال جاتي: "تمت استعادة إمدادات الكهرباء في بعض أنحاء بلدتي ماجيني وماموجو ويمكن للمركبات الآن عبور الطريق الرئيسي الذي يربط بين البلدتين بعد أن قام أفراد عسكريون محليون بتطهير الطريق بمعدات ثقيلة".

وضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر المنطقة صباح يوم أمس السبت، حيث قالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزيائية إن الهزات الارتدادية ستستمر في ضرب المنطقة.

وقال جاتي إن سكان المناطق الجبلية يجب أن يظلوا في حالة تأهب قصوى تحسبا لانهيارات أرضية محتملة وسقوط الصخور، بينما يجب أن تكون المجتمعات الساحلية مستعدة لمغادرة المناطق الساحلية بعد الهزات الارتدادية الجديدة.